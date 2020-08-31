Хосеп Гвардиола улетел из Испании в Англию
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола покинул Барселону, сообщает Marca.
По информации источника, каталонский специалист вылетел в Англию. Напомним, ранее Гвардиола прибыл в столицу Каталонии, чтобы провести встречу с аргентинским нападающим «Барселоны» Лионелем Месси и обсудить его будущее. Сообщалось, что после возвращения в Великобританию Гвардиола будет вынужден отправиться на двухнедельный карантин и пропустит большую часть предсезонной подготовки «Манчестер Сити». В июле правительство Великобритании изменило правила для людей, прибывающих в Англию из Испании.
В 1-м туре английской Премьер-лиги сезона-2020/2021 «Манчестер Сити» сыграет с «Вулверхэмптоном». Встреча пройдёт 21 сентября.
Гвардиола пропустит большую часть предсезонной подготовки «Манчестер Сити» из-за карантина
- 31 августа 2020
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