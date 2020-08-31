Патрик Шик близок к переходу в «Байер»
Нападающий «Ромы» Патрик Шик может продолжить карьеру в чемпионате Германии, сообщает Sky Sport Italia.
По информации источника, в услугах 24-летнего чешского футболиста заинтересован леверкузенский «Байер». Сообщается, что стороны согласовали условия контракта.
Шик выступает за «Рому» с 2017 года. Сезон-2019/2020 чешский форвард провёл в «РБ Лейпциг» на правах аренды. Шик принял участие в 22 матчах немецкой Бундеслиги, забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи. С 2016 года Шик вызывается в национальную команду Чехии.
Леверкузенский «Байер» занял пятое место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2019/2020. Чемпионом страны стала мюнхенская «Бавария». «РБ Лейпциг» занял третье место по итогам сезона.
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- 31 августа 2020
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