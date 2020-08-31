Патрик Шик близок к переходу в «Байер»

Нападающий «Ромы» Патрик Шик может продолжить карьеру в чемпионате Германии, сообщает Sky Sport Italia.



По информации источника, в услугах 24-летнего чешского футболиста заинтересован леверкузенский «Байер». Сообщается, что стороны согласовали условия контракта.



Шик выступает за «Рому» с 2017 года. Сезон-2019/2020 чешский форвард провёл в «РБ Лейпциг» на правах аренды. Шик принял участие в 22 матчах немецкой Бундеслиги, забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи. С 2016 года Шик вызывается в национальную команду Чехии.

Леверкузенский «Байер» занял пятое место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2019/2020. Чемпионом страны стала мюнхенская «Бавария». «РБ Лейпциг» занял третье место по итогам сезона.