«Сниматься будете?» «Локомотив» потроллил «Зенит», опубликовавший видео падения Азмуна

Пресс-служба московского «Локомотива» ответила коллегам из «Зенита», которые опубликовали в «Твиттере» видео падения нападающего команды Сердара Азмуна в штрафной «железнодорожников» в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги (0:0).

«Сниматься будете?» — ответили «железнодорожники» в комментариях.

Футболисты петербургского «Зенита» не сумели нанести ни одного удара в створ ворот московского «Локомотива» в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги (0:0). Всего игроки клуба из Санкт-Петербурга нанесли шесть ударов. «Локомотив» нанёс восемь ударов, из которых три пришлись в створ.

«Зенит», набрав 13 очков, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (7) — на седьмом месте.



В 7-м туре «Зенит» на своём поле сыграет с тульским «Арсеналом», а «Локомотив» в гостях встретится с «Ростовом». Матчи состоятся 12 сентября.