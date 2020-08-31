«Сниматься будете?» «Локомотив» потроллил «Зенит», опубликовавший видео падения Азмуна

Пресс-служба московского «Локомотива» ответила коллегам из «Зенита», которые опубликовали в «Твиттере» видео падения нападающего команды Сердара Азмуна в штрафной «железнодорожников» в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги (0:0).
«Сниматься будете?» — ответили «железнодорожники» в комментариях.
Футболисты петербургского «Зенита» не сумели нанести ни одного удара в створ ворот московского «Локомотива» в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги (0:0). Всего игроки клуба из Санкт-Петербурга нанесли шесть ударов. «Локомотив» нанёс восемь ударов, из которых три пришлись в створ.
«Зенит», набрав 13 очков, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (7) — на седьмом месте.
В 7-м туре «Зенит» на своём поле сыграет с тульским «Арсеналом», а «Локомотив» в гостях встретится с «Ростовом». Матчи состоятся 12 сентября.
- 31 августа 2020
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