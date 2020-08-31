Три футболиста «Аталанты» заразились коронавирусом

«Аталанта» на официальном сайте объявила о трёх случаях заражения коронавирусом в основной команде.



Футболисты основной команды «Аталанты» прошли тестирование на коронавирус перед возобновлением тренировок. Имена заражённых игроков не разглашаются. Сообщается, что заражённые футболисты были отправлены на карантин, после которого пройдут дополнительное тестирование.



Ранее стало известно, что московский «Локомотив» и «Аталанта» достигли принципиальной договорённости о переходе Алексея Миранчука в итальянский клуб. Трансфер завершится, когда Алексей пройдёт медобследование.

«Аталанта» заняла третье место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2019/2020. Чемпионом Италии стал туринский «Ювентус».