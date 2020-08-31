Орлов: арбитры даже не заметили момент с фолом на Азмуне. И VAR проскочил!

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал эпизод с падением иранского нападающего петербургского «Зенита» Сердара Азмуна в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (0:0).
«У нас неквалифицированные судьи. Они даже не заметили, как Азмун получил по ноге в штрафной. Это же пенальти был. Дали повторы, и это просто ужас — наступили на ногу. Азмун принимал мяч, на нём сфолили, и арбитры даже не заметили этот момент. И VAR проскочил! Ну что тут говорить?» — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
На 11-й минуте гол забил полузащитник «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский, но арбитр отменил взятие ворот, благодаря видеоповтору зафиксировав офсайд. В начале второго тайма был отменён уже гол «Зенита». На 52-й минуте гол забил Артём Дзюба, но Сердар Азмун в момент передачи подыграл себе рукой.
«Зенит», набрав 13 очков, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
- 31 августа 2020
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