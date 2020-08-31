«Загорелся с первой секунды». Клопп вспомнил о предложении возглавить «Ливерпуль»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, как узнал об интересе со стороны мерсисайдского клуба.
«Мы с семьёй были на отдыхе в Лиссабоне, когда мне позвонил мой агент. Он рассказал об интересе „Ливерпуля“. Тогда мои планы были совершенно иными, потому что я рассчитывал на более длительный отпуск. Я рассказал обо всём семье, и мои мальчики сразу сказали: „Да“. Я посмотрел в глаза жены, и она спросила: „Когда?“
Когда ты даёшь такое большое обещание, как я, когда покидал дортмундскую „Боруссию“, нужно хотя бы спросить. Я обещал, что как минимум год отдохну от работы, а уже через четыре месяца принял новый вызов. Но я загорелся этой идеей с первой секунды, им не нужно было меня убеждать», — приводит слова Клоппа Goal.com.
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- 31 августа 2020
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