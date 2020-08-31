Орлов: представляете, какой сейчас праздник в Тушино? Пусть «Спартак» порадуется

Комментатор Геннадий Орлов высказался о словах артиста и болельщика «Зенита» Михаила Боярского, который ранее отметил, что болельщикам «Спартака» рано радоваться лидерству в турнирной таблице чемпионата России.

«Михаил Сергеевич образно мыслит, молодец. Хотя у „Спартака“ всё-таки хороший календарь, у него были полегче соперники. Но всё равно молодцы, Тедеско молодец. Представляете, какой сейчас праздник в Тушино? И на стадионе праздник, и вокруг него, и везде, где красно-белые цвета. Пусть порадуются — это же хорошо. Пусть будет конкуренция. Правда, кто-то из зенитовцев сказал, что перчатку и победный флаг они всё ещё ткут»,— сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

«Зенит», набрав 12 очков, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является московский «Спартак» (14).