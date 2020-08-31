«Рад снова всех увидеть». Дзюба поделился эмоциями от прибытия в сборную России

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба поделился эмоциями от прибытия в расположение сборной России и начала подготовки к предстоящим матчам Лиги наций.



«Сборы начинаются. Рад всех снова увидеть», — написал Дзюба на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, нападающий «Спартака» Александр Соболев не был вызван в сборную России на матчи Лиги наций: Станислав Черчесов сообщил, что у нападающего возник конфликт с Дзюбой. Спустя некоторое время футболисты обсудили ситуацию, а Соболев попал в заявку команды вместо травмированного форварда тульского «Арсенала» Евгения Луценко.

Подопечные Станислава Черчесова встретятся с национальной командой Сербии на стадионе «ВТБ Арена» в Москве 3 сентября, начало матча — в 21:45 мск. Встреча со сборной Венгрии пройдёт в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш» 6 сентября и начнётся в 19:00 мск.