Джикия: каждый год ходят разговоры: «Локомотив», «Локомотив»… Вбросы, слухи

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал информацию об интересе со стороны «Зенита» и «Локомотива».

«Это было после нашего чемпионского сезона. Действительно ходили разговоры, что «Зенит» заходит на нас, рассматривает наш вариант. Но я даже не думал над ним – семь месяцев, как перешёл в «Спартак», потом чемпионство, потом клуб мне предложил новый контракт, и я без сомнений подписал его. Фанаты потом посвятили мне баннер «Георгий, для современного футбола это крутой поступок!». Я был впечатлён. Больше разговоров про «Зенит» не было.



Каждый год ходят такие разговоры: «Локомотив», «Локомотив»… Вбросы, слухи — 14 млн, 15 млн… Откуда они вообще эти суммы берут? Мой агент Вадим Шпинев довольно плотно общается и работает с «Локомотивом», но когда мы встречаемся с ним пообедать, даже не касаемся этой темы. Потому что нет её», — приводит слова Джикии «Комсомольская правда — Казань».