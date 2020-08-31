Джикия: каждый год ходят разговоры: «Локомотив», «Локомотив»… Вбросы, слухи

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал информацию об интересе со стороны «Зенита» и «Локомотива».
«Это было после нашего чемпионского сезона. Действительно ходили разговоры, что «Зенит» заходит на нас, рассматривает наш вариант. Но я даже не думал над ним – семь месяцев, как перешёл в «Спартак», потом чемпионство, потом клуб мне предложил новый контракт, и я без сомнений подписал его. Фанаты потом посвятили мне баннер «Георгий, для современного футбола это крутой поступок!». Я был впечатлён. Больше разговоров про «Зенит» не было.
Каждый год ходят такие разговоры: «Локомотив», «Локомотив»… Вбросы, слухи — 14 млн, 15 млн… Откуда они вообще эти суммы берут? Мой агент Вадим Шпинев довольно плотно общается и работает с «Локомотивом», но когда мы встречаемся с ним пообедать, даже не касаемся этой темы. Потому что нет её», — приводит слова Джикии «Комсомольская правда — Казань».
- 31 августа 2020
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