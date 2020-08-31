Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Джикия: каждый год ходят разговоры: «Локомотив», «Локомотив»… Вбросы, слухи

Джикия: каждый год ходят разговоры: «Локомотив», «Локомотив»… Вбросы, слухи
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал информацию об интересе со стороны «Зенита» и «Локомотива».

«Это было после нашего чемпионского сезона. Действительно ходили разговоры, что «Зенит» заходит на нас, рассматривает наш вариант. Но я даже не думал над ним – семь месяцев, как перешёл в «Спартак», потом чемпионство, потом клуб мне предложил новый контракт, и я без сомнений подписал его. Фанаты потом посвятили мне баннер «Георгий, для современного футбола это крутой поступок!». Я был впечатлён. Больше разговоров про «Зенит» не было.

Каждый год ходят такие разговоры: «Локомотив», «Локомотив»… Вбросы, слухи — 14 млн, 15 млн… Откуда они вообще эти суммы берут? Мой агент Вадим Шпинев довольно плотно общается и работает с «Локомотивом», но когда мы встречаемся с ним пообедать, даже не касаемся этой темы. Потому что нет её», — приводит слова Джикии «Комсомольская правда — Казань».

Джикия: в один момент задумался: «А вдруг «Спартак» действительно снимется с чемпионата?»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020