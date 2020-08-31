Симонян рассказал Орлову, почему Стрельцов не играл в финале ОИ-1956

Спортивный комментатор Геннадий Орлов пересказал телефонный разговор с легендарным футболистом Никитой Симоняном. Симонян объяснил, почему в финальном матче Олимпийских игр 1956 года с Югославией не принял участия звезда того времени Эдуард Стрельцов.
«Сегодня мне позвонил Никита Палыч Симонян. Он рассказал историю, связанную с фильмом, о том, почему же Стрельцов не играл в последнем матче (решающая игра ОИ-1956 с югославами. — Прим. «Чемпионата»). Раньше говорили, что у него была небольшая травма (в сериале утверждается, что член Президиума ЦК КПСС Анастас Микоян потребовал включить в команду Симоняна. — Прим. «Чемпионата»). А на самом деле травмирован был Валентин Иванов. Тогда была потрясающая торпедовская связка Иванов — Стрельцов, именно Валентин лучше всех чувствовал Эдуарда. И Гавриил Дмитриевич Качалин решил выставить спартаковскую пятёрку — Исаев, Татушин, Симонян, Сальников и Ильин. Ну тогда «Спартак» был чемпионом страны. И они выиграли финальный матч. Вот почему не играл Стрельцов! Чисто по спортивным соображениям — из-за того, что Иванов вывалился. Если бы Валентин был здоров, то и он бы играл обязательно, и Стрельцов тоже», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
- 31 августа 2020
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