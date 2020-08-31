Суарес, Месси, Альба и Бускетс провели беседу в доме Луиса

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес встретился в своём доме с защитником команды Жорди Альбой, полузащитником Серхио Бускетсом и форвардом Лионелем Месси, утверждает Ole.

Содержание беседы неизвестно, но, скорее всего, в ходе встречи обсуждались последние неудачи каталонского клуба. В минувшем сезоне «Барселона» заняла второе место в чемпионате Испании, не смогла стать обладателем Кубка и Суперкубка страны, а в Лиге чемпионов дошла до 1/4 финала, где потерпела разгромное поражение в матче с «Баварией» со счётом 2:8.

Напомним, Месси принял решение покинуть «Барселону». Футболист отправил в клуб письмо, в котором сообщил о своём желании досрочно расторгнуть контракт, который действует до лета 2021 года.