Генрих Мхитарян стал игроком «Ромы»

Лондонский «Арсенал» объявил на своём официальном сайте о расторжении контракта с полузащитником Генрихом Мхитаряном по обоюдному согласию сторон. Мхитарян стал игроком «Ромы».

«Спасибо, Генрих. И удачи в римском клубе», — говорится в сообщении пресс-службы «Арсенала».

Мхитарян перешёл из лондонского «Арсенала» в «Рому» на правах аренды прошлым летом. В сезоне-2019/2020 31-летний полузащитник принял участие в 22 матчах итальянской Серии А, забил 9 мячей и отдал 5 результативных передач. Ранее армянский футболист играл в таких клубах, как «Пюник», донецкие «Металлург» и «Шахтёр», дортмундкая «Боруссия» и «Манчестер Юнайтед». С 2007 года Мхитарян вызывается в расположение национальной команды Армении.