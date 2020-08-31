В 1-м туре Примеры «Реал» сыграет с «Хетафе», «Барселона» — с «Эльче»

Федерация футбола Испании и Примера составили календарь матчей чемпионата Испании на сезон-2020/2021, который стартует с 13 сентября. «Реал» стартует со 2-го тура, а «Барселона», «Атлетико», «Севилья» и «Эльче» — с 3-го.

1-й тур. 13 сентября

«Алавес» — «Бетис»

«Атлетико» — «Севилья»

«Барселона» — «Эльче»

«Эйбар» — «Сельта»

«Кадис» — «Осасуна»

«Гранада» — «Атлетик»

«Реал» — «Хетафе»

«Валенсия» — «Леванте»

«Вальядолид» — «Реал Сосьедад»

«Вильярреал» — «Уэска»

2-й тур. 20 сентября

«Атлетик» — «Барселона»

«Бетис» — «Вальядолид»

«Сельта» — «Валенсия»

«Хетафе» — «Осасуна»

«Гранада» — «Алавес»

«Уэска» — «Кадис»

«Леванте» — «Атлетико»

«Реал Сосьедад» — «Реал»

«Севилья» — «Эльче»

«Вильярреал» — «Эйбар»

3-й тур. 27 сентября

«Алавес» — «Хетафе»

«Атлетико» — «Гранада»

«Барселона» — «Вильярреал»

«Бетис» — «Реал»

«Эйбар» — «Атлетик»

«Кадис» — «Севилья»

«Осасуна» — «Леванте»

«Валенсия» — «Уэска»

«Вальядолид» — «Сельта»

«Эльче» — «Реал Сосьедад»