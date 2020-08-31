В 1-м туре Примеры «Реал» сыграет с «Хетафе», «Барселона» — с «Эльче»

Федерация футбола Испании и Примера составили календарь матчей чемпионата Испании на сезон-2020/2021, который стартует с 13 сентября. «Реал» стартует со 2-го тура, а «Барселона», «Атлетико», «Севилья» и «Эльче» — с 3-го.
1-й тур. 13 сентября
«Алавес» — «Бетис»
«Атлетико» — «Севилья»
«Барселона» — «Эльче»
«Эйбар» — «Сельта»
«Кадис» — «Осасуна»
«Гранада» — «Атлетик»
«Реал» — «Хетафе»
«Валенсия» — «Леванте»
«Вальядолид» — «Реал Сосьедад»
«Вильярреал» — «Уэска»
2-й тур. 20 сентября
«Атлетик» — «Барселона»
«Бетис» — «Вальядолид»
«Сельта» — «Валенсия»
«Хетафе» — «Осасуна»
«Гранада» — «Алавес»
«Уэска» — «Кадис»
«Леванте» — «Атлетико»
«Реал Сосьедад» — «Реал»
«Севилья» — «Эльче»
«Вильярреал» — «Эйбар»
3-й тур. 27 сентября
«Алавес» — «Хетафе»
«Атлетико» — «Гранада»
«Барселона» — «Вильярреал»
«Бетис» — «Реал»
«Эйбар» — «Атлетик»
«Кадис» — «Севилья»
«Осасуна» — «Леванте»
«Валенсия» — «Уэска»
«Вальядолид» — «Сельта»
«Эльче» — «Реал Сосьедад»
- 31 августа 2020
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