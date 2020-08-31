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Калиду Кулибали согласовал условия личного контракта с «Манчестер Сити»

Калиду Кулибали согласовал условия личного контракта с «Манчестер Сити»
Футбол / Англия 0

Сенегальский защитник «Наполи» Калиду Кулибали в ближайшее время может стать игроком «Манчестер Сити», сообщает France Football.

По информации источника, Кулибали согласовал условия личного контракта с английским клубом. Ранее сообщалось, что «Наполи» планирует выручить с продажи футболиста € 70 млн, однако «горожане» считают эту цифру завышенной.

В чемпионате Италии сезона-2019/2020 Кулибали провёл за «Наполи» 25 матчей, в которых получил 7 жёлтых карточек. Кулибали перешёл в «Наполи» из бельгийского «Генка» в 2014 году. Контракт защитника с клубом действителен до лета 2023 года.

«Манчестер Сити» занял 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2019/2020. Чемпионом страны стал «Ливерпуль».

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