«Барселона» и «Реал» встретятся в 7-м и 30-м туре Примеры
Федерация футбола Испании и Примера составили календарь матчей чемпионата Испании на сезон-2020/2021. «Барселона» и «Реал» встретятся в 7-м и 30-м туре.
В 7-м туре 25 октября 2020 года «Барселона» примет «Реал» на домашнем стадионе «Камп Ноу». Матч в Мадриде состоится в 30-м туре, который будет сыгран 11 апреля 2021 года.
В прошлом сезоне каталонский и мадридский клубы в Барселоне сыграли вничью со счётом 0:0, в Мадриде «Реал» оказался сильнее — 2:0.
В сезоне-2019/2020 «Реал» стал чемпионом Испании в 34-й раз в своей истории, опередив «Барселону» на пять очков. В Кубке Испании оба клуба вылетели на стадии 1/4 финала. В Лиге чемпионов «Реал» вылетел в 1/8 финала, а «Барселона» завершила поход за трофеем в четвертьфинале.
В 1-м туре Примеры «Реал» сыграет с «Хетафе», «Барселона» — с «Эльче»
- 31 августа 2020
-
21:04
-
20:53
-
20:50
-
20:35
-
20:35
-
20:21
-
20:21
-
20:06
-
20:04
-
20:00
-
19:49
-
19:35
-
19:34
-
19:26
-
19:16
-
19:09
-
18:52
-
18:49
-
18:42
-
18:41
-
18:30
-
18:30
-
18:17
-
18:16
-
18:00
-
17:51
-
17:36
-
17:35
-
17:25
-
17:16
-
17:09
-
16:50
-
16:41
-
16:38
-
16:30
Партнерский контент