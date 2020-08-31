«Барселона» и «Реал» встретятся в 7-м и 30-м туре Примеры

Федерация футбола Испании и Примера составили календарь матчей чемпионата Испании на сезон-2020/2021. «Барселона» и «Реал» встретятся в 7-м и 30-м туре.

В 7-м туре 25 октября 2020 года «Барселона» примет «Реал» на домашнем стадионе «Камп Ноу». Матч в Мадриде состоится в 30-м туре, который будет сыгран 11 апреля 2021 года.

В прошлом сезоне каталонский и мадридский клубы в Барселоне сыграли вничью со счётом 0:0, в Мадриде «Реал» оказался сильнее — 2:0.

В сезоне-2019/2020 «Реал» стал чемпионом Испании в 34-й раз в своей истории, опередив «Барселону» на пять очков. В Кубке Испании оба клуба вылетели на стадии 1/4 финала. В Лиге чемпионов «Реал» вылетел в 1/8 финала, а «Барселона» завершила поход за трофеем в четвертьфинале.