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Давид Сильва заразился коронавирусом

Давид Сильва заразился коронавирусом
Футбол / Испания 0

Полузащитник «Реала Сосьедад» Давид Сильва заразился коронавирусом, сообщает официальный сайт испанского клуба.

Отмечается, что 34-летний испанский футболист переносит заболевание бессимптомно. Клуб уже отправил Сильву на карантин.

Сильва перешёл в «Реал Сосьедад» из «Манчестер Сити» в середине августа. Полузащитник заключил контракт с испанским клубом до 30 июня 2022 года. В сезоне-2019/2020 Сильва принял участие в 27 матчах чемпионата Англии (22 — в основном составе), в которых забил 6 голов и отдал 10 результативных передач.

«Реал Сосьедад» занял 6-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2019/2020. Чемпионом страны стад мадридский «Реал». В тройку лидеров вошли «Барселона» и «Атлетико».

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