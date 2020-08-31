Давид Сильва заразился коронавирусом
Полузащитник «Реала Сосьедад» Давид Сильва заразился коронавирусом, сообщает официальный сайт испанского клуба.
Отмечается, что 34-летний испанский футболист переносит заболевание бессимптомно. Клуб уже отправил Сильву на карантин.
Сильва перешёл в «Реал Сосьедад» из «Манчестер Сити» в середине августа. Полузащитник заключил контракт с испанским клубом до 30 июня 2022 года. В сезоне-2019/2020 Сильва принял участие в 27 матчах чемпионата Англии (22 — в основном составе), в которых забил 6 голов и отдал 10 результативных передач.
«Реал Сосьедад» занял 6-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2019/2020. Чемпионом страны стад мадридский «Реал». В тройку лидеров вошли «Барселона» и «Атлетико».
Давид Сильва: было несколько предложений, но выбрал «Реал Сосьедад». Их стиль мне подходит
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