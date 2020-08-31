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Соболев, Ломовицкий и Деспотович — в сборной 6-го тура РПЛ по версии Whoscored

Соболев, Ломовицкий и Деспотович — в сборной 6-го тура РПЛ по версии Whoscored
Футбол / РПЛ 0

Портал Whoscored составил символическую сборную по итогам 6-го тура Российской Премьер-Лиги. В команду вошли по два игрока ЦСКА, «Спартака», «Краснодара» и «Урала», по одному — «Химок», «Тамбова» и «Рубина».

Наивысший балл получил полузащитник «Химок» Александр Ломовицкий (9,0). Немного отстал полузащитник ЦСКА Никола Влашич (8,9). В первую тройку вошёл также нападающий «Рубина» Джордже Деспотович (8,4).

Состав символической сборной по итогам 6-го тура РПЛ по версии Whoscored выглядит так:

вратарь Игорь Акинфеев (ЦСКА, 7,6);

защитники Денис Кулаков («Урал», 7,6), Самуэль Жиго («Спартак», 8,1), Кайо («Краснодар», 8,0), Николай Золотов («Урал», 7,6);

полузащитники Вандерсон Масиэл («Краснодар», 7,7), Никола Влашич (ЦСКА, 8,9), Павел Карасёв («Тамбов», 7,9), Александр Ломовицкий («Химки», 9,0).

нападающие Джордже Деспотович («Рубин», 8,4), Александр Соболев («Спартак», 7,8).

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