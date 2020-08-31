Соболев, Ломовицкий и Деспотович — в сборной 6-го тура РПЛ по версии Whoscored

Портал Whoscored составил символическую сборную по итогам 6-го тура Российской Премьер-Лиги. В команду вошли по два игрока ЦСКА, «Спартака», «Краснодара» и «Урала», по одному — «Химок», «Тамбова» и «Рубина».
Наивысший балл получил полузащитник «Химок» Александр Ломовицкий (9,0). Немного отстал полузащитник ЦСКА Никола Влашич (8,9). В первую тройку вошёл также нападающий «Рубина» Джордже Деспотович (8,4).
Состав символической сборной по итогам 6-го тура РПЛ по версии Whoscored выглядит так:
вратарь Игорь Акинфеев (ЦСКА, 7,6);
защитники Денис Кулаков («Урал», 7,6), Самуэль Жиго («Спартак», 8,1), Кайо («Краснодар», 8,0), Николай Золотов («Урал», 7,6);
полузащитники Вандерсон Масиэл («Краснодар», 7,7), Никола Влашич (ЦСКА, 8,9), Павел Карасёв («Тамбов», 7,9), Александр Ломовицкий («Химки», 9,0).
нападающие Джордже Деспотович («Рубин», 8,4), Александр Соболев («Спартак», 7,8).
- 31 августа 2020
-
22:29
-
22:28
-
22:04
-
22:03
-
22:00
-
21:45
-
21:35
-
21:27
-
21:26
-
21:18
-
21:04
-
20:53
-
20:50
-
20:35
-
20:35
-
20:21
-
20:21
-
20:06
-
20:04
-
20:00
-
19:49
-
19:35
-
19:34
-
19:26
-
19:16
-
19:09
-
18:52
-
18:49
-
18:42
-
18:41
-
18:30
-
18:30
-
18:17
-
18:16
-
18:00