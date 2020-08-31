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Лионель Месси пропустил тренировку «Барселоны»

Лионель Месси пропустил тренировку «Барселоны»
Футбол / Испания 0

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не прибыл на тренировку каталонского клуба, пропустив первое занятие под руководством нового главного тренера Рональда Кумана, утверждает Marca.

Футболист намерен покинуть клуб и не собирается готовиться к сезону в составе «Барселоны». В клубе в свою очередь надеются, что Лионель изменит решение и присоединится к партнёрам. Согласно контракту, если Месси пропустит от 11 до 30 дней, то будет оштрафован на сумму в размере 25% от заработной платы.

Ранее аргентинец не прибыл на прохождение ПЦР-тестов. Сообщалось, что он уведомил каталонцев, что не будет присутствовать на предсезонном сборе.

Напомним, главным претендентом в борьбе за аргентинского игрока является «Манчестер Сити». «Барселона» не намерена отпускать Лионеля, поэтому продать его готова лишь в случае выплаты отступных в размере € 700 млн. Лионель рассчитывает покинуть стан сине-гранатовых на правах свободного агента, воспользовавшись опцией в контракте, позволяющей расторгнуть соглашение в одностороннем порядке в конце каждого сезона.

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