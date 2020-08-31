Лионель Месси пропустил тренировку «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не прибыл на тренировку каталонского клуба, пропустив первое занятие под руководством нового главного тренера Рональда Кумана, утверждает Marca.

Футболист намерен покинуть клуб и не собирается готовиться к сезону в составе «Барселоны». В клубе в свою очередь надеются, что Лионель изменит решение и присоединится к партнёрам. Согласно контракту, если Месси пропустит от 11 до 30 дней, то будет оштрафован на сумму в размере 25% от заработной платы.



Ранее аргентинец не прибыл на прохождение ПЦР-тестов. Сообщалось, что он уведомил каталонцев, что не будет присутствовать на предсезонном сборе.



Напомним, главным претендентом в борьбе за аргентинского игрока является «Манчестер Сити». «Барселона» не намерена отпускать Лионеля, поэтому продать его готова лишь в случае выплаты отступных в размере € 700 млн. Лионель рассчитывает покинуть стан сине-гранатовых на правах свободного агента, воспользовавшись опцией в контракте, позволяющей расторгнуть соглашение в одностороннем порядке в конце каждого сезона.