Первый тренер Миранчука: Алексей мечтал об испанском футболе

Александр Воронков, первый тренер полузащитника Алексея Миранчука, прокомментировал переход игрока из «Локомотива» в «Аталанту».
«Это произошло внезапно. Сначала были слухи про интерес «Милана» и «Аталанты», а тут внезапно объявили, что пришли к общему знаменателю. Я рад за Алексея, потому что он давно мечтал попасть в европейскую элиту. Он больше мечтал об испанском футболе, но как сложилось, так сложилось. Я считаю, что это один из этапов его жизни, который он заслужил. Это его труд, его успех, он выиграл всё с «Локомотивом». Надеюсь, всё у него получится.
Он у меня тренировался до 12 лет. Попадёт ли он в сборную России, было тогда далеко заглядывать. Я его отвозил в московский «Спартак», и у меня спрашивали: «Может, вы рано отвезли?». Я отвечал, что нет, вовремя. Как оказалось позже, я сделал правильно. Потому что он попал в «Локомотив», воспользовался шансом, а затем оказался и в сборной России.
Жду ли выплат за переход Миранчука? Это система, которая вроде как есть. Официально меня это не коснулось. Я его отдал спонтанно, внезапно, какие-то детали я, может, не соблюдал. На меня по поводу компенсаций пока никто не выходил», — приводит слова Воронкова сайт телеканала «Матч ТВ».
- 31 августа 2020
-
22:29
-
22:28
-
22:04
-
22:03
-
22:00
-
21:45
-
21:35
-
21:27
-
21:26
-
21:18
-
21:04
-
20:53
-
20:50
-
20:35
-
20:35
-
20:21
-
20:21
-
20:06
-
20:04
-
20:00
-
19:49
-
19:35
-
19:34
-
19:26
-
19:16
-
19:09
-
18:52
-
18:49
-
18:42
-
18:41
-
18:30
-
18:30
-
18:17
-
18:16
-
18:00