Первый тренер Миранчука: Алексей мечтал об испанском футболе

Александр Воронков, первый тренер полузащитника Алексея Миранчука, прокомментировал переход игрока из «Локомотива» в «Аталанту».



«Это произошло внезапно. Сначала были слухи про интерес «Милана» и «Аталанты», а тут внезапно объявили, что пришли к общему знаменателю. Я рад за Алексея, потому что он давно мечтал попасть в европейскую элиту. Он больше мечтал об испанском футболе, но как сложилось, так сложилось. Я считаю, что это один из этапов его жизни, который он заслужил. Это его труд, его успех, он выиграл всё с «Локомотивом». Надеюсь, всё у него получится.

Он у меня тренировался до 12 лет. Попадёт ли он в сборную России, было тогда далеко заглядывать. Я его отвозил в московский «Спартак», и у меня спрашивали: «Может, вы рано отвезли?». Я отвечал, что нет, вовремя. Как оказалось позже, я сделал правильно. Потому что он попал в «Локомотив», воспользовался шансом, а затем оказался и в сборной России.

Жду ли выплат за переход Миранчука? Это система, которая вроде как есть. Официально меня это не коснулось. Я его отдал спонтанно, внезапно, какие-то детали я, может, не соблюдал. На меня по поводу компенсаций пока никто не выходил», — приводит слова Воронкова сайт телеканала «Матч ТВ».