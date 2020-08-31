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Данни: Кокорин покажет себя в «Спартаке», будет делать разницу и приносить результат

Данни: Кокорин покажет себя в «Спартаке», будет делать разницу и приносить результат
Футбол / РПЛ 0

Бывший игрок «Зенита» Данни поделился своим мнением о переходе экс-нападающего петербургского клуба Александра Кокорина в московский «Спартак».

«Я всегда говорил, что Кокорин отличный нападающий. Он здорово проявил себя в «Сочи», забивал голы, делал результат. Если бы остался в «Зените», точно помог бы голами и результативными передачами. Но клубу лучше знать, какие футболисты нужны, как выстраивать состав на новый сезон.

Саша может стать важным игроком в любой команде. Думаю, он покажет себя и в «Спартаке», будет делать разницу и приносить результат», — приводит слова Данни «ВсёПроСпорт».

29-летний Кокорин перешел в «Спартак» летом 2020 года из «Зенита» на правах свободного агента. Форвард из-за травмы пока что не дебютировал за красно-белых.

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