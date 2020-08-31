«Бетис» объявил о заключении контракта с Виктором Руисом

Защитник Виктор Руис стал игроком «Бетиса», сообщается на официальном сайте испанского клуба. Контракт 31-летнего футболиста с «Бетисом» рассчитан до лета 2021 года.



В сезоне-2019/2020 Руис выступал за «Бешикташ». Испанский защитник принял участие в 23 матчах чемпионата Турции и отдал 1 результативную передачу. Руис играл в таких клубах, как «Эспаньол», «Наполи», «Валенсия» и «Вильярреал».

«Бетис» в 38 матчах набрал 41 очко и занял 15-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2019/2020. Чемпионом страны стал мадридский «Реал», в 38 встречах набравший 87 очков. Новый сезон в чемпионате Испании начнётся 13 сентября 2020 года. В первом туре Примеры «Бетис» проведёт матч с «Алавесом».