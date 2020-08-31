Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Источник: «Барселона» может отпустить Месси бесплатно, если он пропустит следующий сезон

Источник: «Барселона» может отпустить Месси бесплатно, если он пропустит следующий сезон
Футбол / Испания 0

В «Барселоне» полагают, что нападающий команды Лионель Месси сможет легально уйти из клуба бесплатно, если пропустит весь следующий сезон, утверждает ESPN.

По данным источника, в каталонском клубе полагают, что в этом случае форвард должен отказаться от зарплаты. При этом Месси не должен подписывать контракт с новым клубом, пока не истечёт срок его нынешнего соглашения с «Барселоной», действующего до лета 2021 года.

Футболист намерен покинуть клуб и не собирается готовиться к сезону в составе «Барселоны». В клубе в свою очередь надеются, что Лионель изменит решение и присоединится к партнёрам. Согласно контракту, если пропустит от 11 до 30 дней, Месси будет оштрафован на сумму в размере 25% заработной платы.

Напомним, аргентинец не прибыл на прохождение ПЦР-тестов. Сообщалось, что он уведомил клуб, что не будет присутствовать на предсезонном сборе.

Лионель Месси пропустил тренировку «Барселоны»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020