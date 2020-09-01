Серхио Агуэро вернулся к тренировкам после операции
Аргентинский нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро восстановился после травмы и приступил к тренировкам.
«Возвращаюсь к тренировкам на поле», — написал Агуэро в своём «твиттере», опубликовав видео тренировочного занятия.
Напомним, что в конце июня аргентинец перенёс операцию на колене. Из-за травмы форвард пропустил остаток сезона в чемпионате Англии и Лиге чемпионов.
Агуэро перешёл в «Манчестер Сити» летом 2011 года из мадридского «Атлетико». Сумма трансфера составила € 40 млн. В минувшем сезоне 32-летний форвард принял участие в 24 матчах чемпионата Англии (18 — в основном составе), в которых стал автором 16 забитых мячей (два — с пенальти), а также отдал три результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.
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