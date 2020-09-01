Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Серхио Агуэро вернулся к тренировкам после операции

Серхио Агуэро вернулся к тренировкам после операции
Футбол / Англия 0

Аргентинский нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро восстановился после травмы и приступил к тренировкам.

«Возвращаюсь к тренировкам на поле», — написал Агуэро в своём «твиттере», опубликовав видео тренировочного занятия.

Напомним, что в конце июня аргентинец перенёс операцию на колене. Из-за травмы форвард пропустил остаток сезона в чемпионате Англии и Лиге чемпионов.

Агуэро перешёл в «Манчестер Сити» летом 2011 года из мадридского «Атлетико». Сумма трансфера составила € 40 млн. В минувшем сезоне 32-летний форвард принял участие в 24 матчах чемпионата Англии (18 — в основном составе), в которых стал автором 16 забитых мячей (два — с пенальти), а также отдал три результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.

Агуэро запретил любые упоминания Месси во время стрима на Twitch
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020