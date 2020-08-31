Златан Ибрагимович: хочу вернуть «Милан» на тот уровень, которого клуб заслуживает

Нападающий Златан Ибрагимович поделился впечатлениями от продления контракта с «Миланом».



«Всегда ощущал себя частью „Милана“, даже когда играл за другие клубы. Ко мне здесь всегда хорошо относились. Когда впервые прибыл в «Милан», улыбнулся. То, чего никогда раньше не делал в футболе. Здесь чувствую себя как дома. Выбрал 11-й номер, потому что фанаты „Милана“ знают меня по этому номеру. С 21-м номером не чувствовал себя Ибрагимовичем из первого «Милана», поэтому попросил, чтобы номер стал таким, как раньше.



Прибыл сюда, чтобы вернуть „Милан“ на тот уровень, которого он заслуживает. Делаю всё, чтобы достичь поставленных целей. Мы должны работать изо всех сил, но за последние полгода «Милан» показал, что у нас есть всё необходимое для достижения целей», — приводит слова Ибрагимовича пресс-служба «Милана».

«Милан» объявил о продлении контракта со Златаном Ибрагимовичем