Тикнизян — о матче с «Ахматом»: у ЦСКА есть характер. Думаю, болельщики это увидели

Защитник ЦСКА Наир Тикнизян прокомментировал результат матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (3:0).



«Выход в стартовом составе стал для меня приятной неожиданностью, узнал об этом за два-три часа до игры. Когда тренер дал понять, что я выхожу с первых минут, я понял, что на мне лежит огромная ответственность перед болельщиками, своими родителями, девушкой. Первая мысль была выйти и помочь команде одержать победу.



Тренерская установка? Играть вперёд, как можно агрессивнее, навязывать сопернику борьбу, искать свободные зоны, насыщать зону штрафной. Да, ожидали, что „Ахмат“ будет агрессивно атаковать. Команда на ходу, они перед этим выиграли несколько матчей подряд. Мы готовились к этому, нам удалось выдержать их натиск и победить.



У ЦСКА есть характер, я думаю, болельщики это увидели. По качеству игры, может быть, не действовали должным образом, но характер и самоотдача были на высшем уровне, за это нам сверху воздалось», — приводит слова Тикнизяна официальный сайт ЦСКА.

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