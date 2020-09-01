Полузащитник «Ростова» Байрамян впервые прибыл в расположение сборной Армении

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян прибыл в расположение сборной Армении для подготовки к матчам Лиги наций с Северной Македонией (5 сентября) и Эстонией (8 сентября). Об этом игрок сообщил в «сториз» «Инстаграма».

Таким образом, 28-летний игрок дебютирует в составе армянской сборной. Байрамян родился в армянском городе Тавуш, однако ещё в детстве перебрался в Россию и окончил Ростовское областное училище олимпийского резерва. С 2011 года выступает за «Ростов», трижды играл за другие команды на правах аренды (волгоградский «Ротор», астраханский «Волгарь» и казанский «Рубин»). В 2012 году провёл семь матчей за молодёжную сборную России, но в 2020 году принял решение играть за национальную команды своей родины, договорившись с федерацией футбола Армении.