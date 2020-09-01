СМИ: Траоре покинул расположение сборной Испании, у него обнаружен COVID-19

Полузащитник английского «Вулверхэмптона» Адама Траоре, прибывший в расположение сборной Испании для подготовки к матчам Лиги наций, вынужден был покинуть национальную команду, так как у него был обнаружен коронавирус, сообщает Marca.

24-летний Траоре мог дебютировать за испанскую сборную, которая сыграет с Германией (3 сентября) и Украиной (6 сентября), ранее он выступал только за юношеские и молодёжную сборную страны. Траоре — воспитанник «Барселоны», но за каталонскую команду он провёл только один матч. После «Барсы» Траоре выступал за «Астон Виллу» и «Мидлсбро», с 2018 года — игрок «Вулверхэмптона». В минувшем розыгрыше чемпионата Англии хавбек провёл за команду 37 игр, в которых забил 4 мяча.