СМИ: Траоре покинул расположение сборной Испании, у него обнаружен COVID-19
Полузащитник английского «Вулверхэмптона» Адама Траоре, прибывший в расположение сборной Испании для подготовки к матчам Лиги наций, вынужден был покинуть национальную команду, так как у него был обнаружен коронавирус, сообщает Marca.
24-летний Траоре мог дебютировать за испанскую сборную, которая сыграет с Германией (3 сентября) и Украиной (6 сентября), ранее он выступал только за юношеские и молодёжную сборную страны. Траоре — воспитанник «Барселоны», но за каталонскую команду он провёл только один матч. После «Барсы» Траоре выступал за «Астон Виллу» и «Мидлсбро», с 2018 года — игрок «Вулверхэмптона». В минувшем розыгрыше чемпионата Англии хавбек провёл за команду 37 игр, в которых забил 4 мяча.
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