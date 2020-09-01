Ван дер Варт: «МЮ» нуждается в таком игроке, как ван де Бек

Бывший игрок лондонского «Тоттенхэм Хотспур» и мадридского «Реала» Рафаэль ван дер Варт прокомментировал информацию о возможном переходе соотечественника Донни ван де Бека из «Аякса» в английский «Манчестер Юнайтед».
«Манчестер Юнайтед» очень нуждается в таком игроке в своей команде. Этот трансфер прекрасен и для нас [голландцев]. Теперь мы все будем пристально следить за ним, ван де Бек заслужил этот переход», — цитирует Рафаэля UTDReport.
Ранее появилась информация, что «Аякс» без всяких переговоров принял предложение «Манчестер Юнайтед». Сумма трансфера составила € 40 млн плюс бонусы. В ближайшее время игрок отправится в Англию, чтобы пройти медицинское обследование и завершить переход в стан манкунианцев.
23-летний ван де Бек является воспитанником «Аякса». В минувшем сезоне он принял участие в 23 матчах чемпионата Нидерландов (22 — в основном составе), в которых стал автором восьми забитых мячей, отдал шесть результативных передач, а также получил три жёлтые карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
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