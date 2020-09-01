Давид Сильва считает, что «Реал Сосьедад» может побороться за 2-е место в Ла Лиге

34-летний испанский атакующий полузащитник Давид Сильва, пополнивший в текущее межсезонье состав «Реал Сосьедад», оценил перспективы команды на будущий сезон.

«Я возлагаю большие надежды на ту игру, которую будет демонстрировать «Реал Сосьедад». Думаю, мы сможем побороться за серебро чемпионата Испании. Мне посчастливилось выиграть много титулов в моей карьере, и я собираюсь попробовать повторить здесь то же самое», — цитирует Давида Сильву Goal в «Твиттере».

Сильва перешёл в «Реал Сосьедад» из «Манчестер Сити» в середине августа. Полузащитник заключил контракт с испанским клубом до 30 июня 2022 года. В сезоне-2019/2020 Сильва принял участие в 27 матчах чемпионата Англии (22 — в основном составе), в которых забил 6 голов и отдал 10 результативных передач.



«Реал Сосьедад» занял 6-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2019/2020. Чемпионом страны стад мадридский «Реал». В тройку призёров вошли «Барселона» и «Атлетико».