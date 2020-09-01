«Сити» готовит презентацию Месси, Дзюба рассказал о разговоре с Соболевым. Главное к утру

«Манчестер Сити» ведёт подготовку к презентации Лионеля Месси, Артём Дзюба прокомментировал состоявшийся разговор с Александром Соболевым, а «Краснодар» узнал возможных соперников в раунде плей-офф Лиги чемпионов – главное к утру в подборке «Чемпионата».

1. «Манчестер Сити» готовится к презентации Месси.

2. Дзюба — о разговоре с Соболевым: никто не извинялся. Поговорили по-мужски.

3. В раунде плей-офф Лиги чемпионов «Краснодар» сыграет с победителем пары ПАОК — «Бенфика».

4. «Динамо» сыграет с «Локомотивом» Тбилиси во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы.

5. «Тампа» вырвала победу у «Бостона» и вышла в финал Восточной конференции.

6. Три клуба КХЛ начнут сезон без зрителей на домашних трибунах.

7. «Барселона» и «Реал» встретятся в 7-м и 30-м турах Примеры.

8. «Локомотив» вёл переговоры по трансферу Бентеке, клубы не сошлись в цене.