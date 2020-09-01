Переживший удар молнии Заборовский: сейчас одно ухо не слышит, а волосы сожжены были

Вратарь «Знамени Труда» Иван Заборовский поделился воспоминаниями об эпизоде с ударом молнии.

«Последнее, что помню: вышел из дома, отключился и проснулся в больнице. Поле я не помню, этот день у меня вообще пропал. Ощущения? Мне говорили, что я в карете скорой помощи орал от боли. Но я этого не чувствовал, у меня был шок. Три дня в коме лежал.



Тренер меня заводил. Я не дышал, у меня сердце остановилось. Он подбежал, сразу начал делать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Сейчас ухо контужено, одно ухо не слышит. У меня были сожжены волосы. Молния прошла по телу, по животу и через пятку вышла. У меня бутсы с двух сторон разошлись», — рассказал Заборовский в видео YouTube-канала «Как карта ляжет».