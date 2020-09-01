Источник: Донни ван де Бек подписал пятилетний контракт с «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Аякса» Дони ван де Бек подписал контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2025 года, сообщает итальянский журналист Николо Скира в "Твиттере".
По информации источника, зарплата нидерландского хавбека составит € 6 млн в год. Официально об этом будет объявлено в ближайшее время.
Сообщалось, что «Аякс» без всяких переговоров принял предложение «Манчестер Юнайтед». Сумма трансфера составила € 40 млн плюс бонусы. На хавбека также претендовала «Барселона», но каталонцы не смогли приобрести игрока, несмотря на просьбу нового главного тренера Рональда Кумана.
23-летний ван де Бек является воспитанником «Аякса». В минувшем сезоне он принял участие в 23 матчах чемпионата Нидерландов (22 — в основном составе), в которых стал автором восьми забитых мячей, отдал шесть результативных передач, а также получил три жёлтые карточки.
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