Марио Гётце может перейти в «Вест Хэм»

«Вест Хэм Юнайтед» планирует укрепить линию полузащиты и рассматривает бывшего полузащитника дортмундской «Боруссии» Марио Гётце в качестве одного из вариантов, сообщает Daily Express.

По информации источника, за 28-летним хавбеком также следят «Монако» и «Рома». Напомним, футболист находится в статусе свободного агента.

Марио Гётце является воспитанником дортмундской «Боруссии». Полузащитник выступал за клуб с 2008 по 2013 год, после чего перешёл в мюнхенскую «Баварию». Летом 2016 года Гётце вернулся в Дортмунд, сумма трансфера составила € 22 млн. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 15 матчах чемпионата Германии и забил три мяча.

Дортмундская команда по итогам сезона заняла второе место, набрав 69 очков.