Грилиш — о вызове в сборную: попытаюсь стать командой с теми, против которых привык играть

Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш поделился эмоциями от вызова в сборную Англии.
«Я верю в свои способности и уверен, что смогу выступить достойно на международном уровне. Считаю, что чем лучше игроки, с которыми вы играете, тем лучше вы будете выступать сами.
Если вы посмотрите на сборную Англии, то увидите, что они не просто лучшие игроки в стране — они лучшие в мире. Я играл против этих парней, когда они играли за „Ливерпуль“, „Манчестер Сити“ и „Тоттенхэм“, но без особого успеха. Мне не терпится перейти к тренировкам вместе с ними. Теперь попытаюсь стать командой с Гарри Кейном, Рахимом Стерлингом и Трентом Александер-Арнольдом, вместо того, чтобы пытаться их остановить. Я могу стать ещё лучше, обучаясь у этих замечательных игроков.
Конечно, я планировал и надеялся, что меня вызовут раньше. Пять лет назад Рой Ходжсон почти вызвал меня, когда я решил представлять Англию, а не Ирландию. Но этого не случилось. Это было неприятно», — цитирует Грилиша The Sun.
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