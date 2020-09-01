«ПСЖ» начал переговоры со Шкриньяром. Клуб рассматривает его в качестве замены Силве

«Пари Сен-Жермен» начал переговоры с центральным защитником миланского «Интера» Миланом Шкриньяром, сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

По данным источника, «ПСЖ» пока не сделал официального предложения по трансферу игрока. Для парижского клуба Словак может стать заменой защитнику Тьяго Силве, который перешёл в лондонский «Челси» по окончании контракта с «ПСЖ».

Шкриньяр перешёл в «Интер» летом 2019 из «Сампдории». До этого он защищал цвета словацкой «Жилины». Контракт защитника с миланским клубом рассчитан до лета 2023 года.

В минувшем сезоне словак принял участие в 42 матчах во всех турнирах на клубном уровне, отдал 2 голевые передачи и заработал 9 жёлтых карточек.