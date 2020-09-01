«Покидая родной дом». Алексей Миранчук забрал вещи с базы «Локомотива»
Полузащитник Алексей Миранчук, который в ближайшее время присоединится к «Аталанте», заехал на базу московского «Локомотива» в Баковке за вещами. Фотографии опубликовала пресс-служба «железнодорожников» на странице в «Инстаграме».
«Покидая родной дом», — говорится в сообщении.
Посмотреть фотографии можно на странице «Локомотива» в "Инстаграме".
24-летний Алексей Миранчук – воспитанник «Локомотива». За главную команду Алексей дебютировал 20 апреля 2013 года в игре с «Кубанью». За девять сезонов в составе столичного клуба Миранчук провёл 228 матчей, забил 43 гола и сделал 45 голевых передач. Вместе с «Локомотивом» Миранчук стал чемпионом России, трижды выигрывал Кубок и один раз — Суперкубок страны.
Каррера: у Миранчука есть все качества, чтобы отлично проявить себя в «Аталанте»
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