Семак — о 2-м месте: всегда хочется большего, но на данном отрезке это неплохой результат

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги первых шести туров чемпионата России.



«Главная особенность этого отрезка в то­м, что непросто было подготовиться сначала к Суперкубку, потом к первым турам после побед в Кубке и чемпионате. Это был очень большой выплеск — и физических си­л, и эмоциональных. Поэтому ожидали, что в начале нового сезона нас ждут очень тяжёлые матчи. Имею в виду насыщенный август, в котором мы сыграли пять выездных и только два домашних матча. Но это нужно было пройти и остаться в числе команд, которые остаются наверху турнирной таблицы. Конечно, хочется всегда большего, но на данном отрезке это неплохой результат.

Мы, конечно, зависим от наших нападающих. Но Сердар Аз­мун и Артём Дзюба в последних матчах выглядели подуставшими. Естественно, чтобы выигрывать, нужны голы. И в то время, когда у форвардов не клеится, нужны игроки, которые будут брать на себя ответственность и помогать. Были моменты и у Деяна Ловрена, и у Малкома, который активно играет. Немножко нам не хватило, но ничего страшного. Сейчас подзарядимся и с новыми силами вернёмся в сезон", — цитирует Семака «Матч ТВ».