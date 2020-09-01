Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Русская жена Луиса Адриано обновила свой «инстаграм» спустя почти два месяца

Русская жена Луиса Адриано обновила свой «инстаграм» спустя почти два месяца
Футбол / Прочие турниры 0

Екатерина Дорожко, жена бывшего нападающего «Спартака» Луиса Адриано, обновила свой «инстаграм» спустя почти два месяца.

«Я вернулась! И соскучилась. Знаю, вы тоже», — подписала фото Дорожко.

Ранее футболист удалил все фотографии со своей женой. Сообщалось, что форвард ушёл от девушки к бразильской модели Луме Симойнс. В «инстаграме» Екатерины Дорожко в свою очередь остались фотографии с Луисом Адриано.

Адриано защищал цвета «Спартака» с 2017 по 2019 год. С красно-белыми бразилец завоевал титул чемпиона России, а также стал обладателем Суперкубка страны. Ранее форвард выступал за «Интернасьонал», донецкий «Шахтёр» и «Милан». С 2014 по 2015 год игрок вызывался в национальную команду Бразилии.

На россиянке Дорожко футболист женился в ноябре прошлого года. Неизвестно, живёт ли пара вместе, но Екатерина находится в Бразилии.

Луис Адриано ушёл от русской жены к бразильской модели
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020