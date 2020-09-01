Русская жена Луиса Адриано обновила свой «инстаграм» спустя почти два месяца

Екатерина Дорожко, жена бывшего нападающего «Спартака» Луиса Адриано, обновила свой «инстаграм» спустя почти два месяца.

«Я вернулась! И соскучилась. Знаю, вы тоже», — подписала фото Дорожко.

Ранее футболист удалил все фотографии со своей женой. Сообщалось, что форвард ушёл от девушки к бразильской модели Луме Симойнс. В «инстаграме» Екатерины Дорожко в свою очередь остались фотографии с Луисом Адриано.



Адриано защищал цвета «Спартака» с 2017 по 2019 год. С красно-белыми бразилец завоевал титул чемпиона России, а также стал обладателем Суперкубка страны. Ранее форвард выступал за «Интернасьонал», донецкий «Шахтёр» и «Милан». С 2014 по 2015 год игрок вызывался в национальную команду Бразилии.



На россиянке Дорожко футболист женился в ноябре прошлого года. Неизвестно, живёт ли пара вместе, но Екатерина находится в Бразилии.