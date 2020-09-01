Источник: «Химки» не сумели удовлетворить финансовые запросы Дениса Глушакова
«Химки» не сумели договориться о переходе с полузащитником Денисом Глушаковым, сообщает РБК-Спорт.
По данным источника, подмосковный клуб вёл переговоры с Глушаковым и предлагал соглашение, рассчитанное до конца сезона-2020/2021, но не сумел удовлетворить финансовые требования футболиста. Сообщается, что в ближайшее время «Химки» возобновят переговоры с Глушаковым.
Сезон-2019/2020 33-летний Денис Глушаков провёл в составе грозненского «Ахмата». Полузащитник принял участие в 24 матчах и забил четыре мяча. С 2013 по 2019 год Глушаков выступал за московский «Спартак», в составе которого стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны в 2017 году, а с 2005 по 2013-й — за московский «Локомотив».
«Химки» и «Ротор» поделили очки в матче РПЛ
- 1 сентября 2020
-
13:39
-
13:34
-
13:30
-
12:56
-
12:53
-
12:40
-
12:23
-
12:17
-
12:14
-
12:08
-
11:55
-
11:43
-
11:26
-
11:01
-
11:00
-
10:52
-
10:38
-
10:25
-
10:08
-
10:05
-
09:54
-
09:50
-
09:43
-
09:37
-
09:35
-
09:27
-
08:30
-
06:50
-
06:20
-
05:25
-
03:38
-
02:27
-
01:26
-
00:56
-
00:53
Партнерский контент