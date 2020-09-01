Источник: «Химки» не сумели удовлетворить финансовые запросы Дениса Глушакова

«Химки» не сумели договориться о переходе с полузащитником Денисом Глушаковым, сообщает РБК-Спорт.

По данным источника, подмосковный клуб вёл переговоры с Глушаковым и предлагал соглашение, рассчитанное до конца сезона-2020/2021, но не сумел удовлетворить финансовые требования футболиста. Сообщается, что в ближайшее время «Химки» возобновят переговоры с Глушаковым.

Сезон-2019/2020 33-летний Денис Глушаков провёл в составе грозненского «Ахмата». Полузащитник принял участие в 24 матчах и забил четыре мяча. С 2013 по 2019 год Глушаков выступал за московский «Спартак», в составе которого стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны в 2017 году, а с 2005 по 2013-й — за московский «Локомотив».