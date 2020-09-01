У защитника ЦСКА Фукса выявлено повреждение мягких тканей правого бедра

Бразильский новичок ЦСКА, защитник Бруно Фукс, травмировавшийся в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (3:0), прошёл обследование в Москве, сообщает пресс-служба клуба.

У футболиста выявлено повреждение мягких тканей правого бедра. В ближайшее время защитник будет восстанавливаться под наблюдением медштаба, о сроках его возвращения в общую группу московский клуб сообщит дополнительно.

21-летний Фукс является воспитанником «Интернасьонала». Футболист перешёл в ЦСКА 25 августа 2020 года. Сумма трансфера составила € 8 млн. Бразилец подписал с московским клубом контракт до лета 2025 года.



ЦСКА, набрав в шести турах 10 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.