Тедеско: Миранчук был одним из лучших в РПЛ. У него есть всё, чтобы проявить себя в Италии

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал переход полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанту».

«В последние годы Миранчук был одним из лучших игроков в Российской Премьер-Лиге. Он плеймейкер, способный создавать решающие моменты для своих одноклубников, но может много забивать и сам. Меня заинтриговал этот трансфер. Хочу посмотреть, как он адаптируется к Серии А и поставленной игре „Аталанты“ при Гасперини. У Алексея есть все качества, чтобы хорошо показать себя и в Италии, уверяю вас», — приводит слова Тедеско Tuttomercatoweb.

24-летний Алексей Миранчук – воспитанник «Локомотива». За девять сезонов в составе столичного клуба Миранчук провёл 228 матчей, забил 43 гола и сделал 45 голевых передач.