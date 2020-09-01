Тедеско: Миранчук был одним из лучших в РПЛ. У него есть всё, чтобы проявить себя в Италии
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал переход полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанту».
«В последние годы Миранчук был одним из лучших игроков в Российской Премьер-Лиге. Он плеймейкер, способный создавать решающие моменты для своих одноклубников, но может много забивать и сам. Меня заинтриговал этот трансфер. Хочу посмотреть, как он адаптируется к Серии А и поставленной игре „Аталанты“ при Гасперини. У Алексея есть все качества, чтобы хорошо показать себя и в Италии, уверяю вас», — приводит слова Тедеско Tuttomercatoweb.
24-летний Алексей Миранчук – воспитанник «Локомотива». За девять сезонов в составе столичного клуба Миранчук провёл 228 матчей, забил 43 гола и сделал 45 голевых передач.
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