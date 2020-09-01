«Арсенал» попросил РФС проверить арбитра Матюнина на полиграфе после матча со «Спартаком»

«Арсенал» обратился в РФС по итогам матча 6-го тура РПЛ с московским «Спартаком». Об этом рассказал генеральный директор тульского клуба Дмитрий Балашов.



— Мы написали официальное письмо в РФС. В нём есть два пункта. В первом мы просим не назначать в дальнейшем на матчи тульского «Арсенала» арбитра Алексея Матюнина, который работал на нашей игре со «Спартаком».

Во втором пункте мы требуем проверить Алексея Матюнина на полиграфе. Как известно, подобные прецеденты в отношении других судей в нынешнем сезоне уже были, арбитраж прошедшей игры вызвал огромные вопросы не только у нашего клуба, но и у всего футбольного сообщества, поэтому такой шаг был бы логичным. Действия судейской бригады оказали прямое воздействие на итоговый результат игры. Поэтому считаем важным разобраться и выяснить истинные мотивы такой работы рефери.



— Есть ли вопросы по работе VAR?



— Это общая системная проблема. Она касается не только этого матча, но вопросы, безусловно, есть. Как известно, существует некий регламент, протокол VAR, однако не очень понятно, почему одни моменты рефери смотрят, а другие (не менее важные и ключевые) — нет. Хотя в других видах спорта, например в хоккее, есть устоявшаяся практика, когда главный тренер команды имеет возможность попросить арбитра посмотреть спорный эпизод. Будь такая возможность в футболе, ошибочного удаления Даниила Лесового удалось бы избежать, поскольку на повторе чётко видно, что мяч покинул пределы поля от игрока «Спартака». А это ключевой момент прошедшей игры. Эмоции Лесового, повлёкшие второе предупреждение, возникли не на пустом месте, а именно вследствие этой грубейшей ошибки. Для чего нужен VAR, если он не исправляет столь явные ошибки? Это вопрос, ответа на который пока нет.



— Является ли нормальным то, что сейчас так много скандалов из-за судейских ошибок?



— Конечно, это ненормально. Нам искренне жаль, что тема судейства затмевает сейчас непосредственно игру и сам футбол. Практически после каждого тура чемпионата мы имеем грандиозный судейский скандал. Это в корне неправильно и печально. Но ещё более неверно и абсолютно недопустимо, когда судьи своей работой вмешиваются в ход спортивной борьбы и влияют на итоговые результаты матчей, — сказал Балашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.