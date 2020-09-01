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Источник: «Спартак» поборется с ЦСКА за Фаусто Веру

Источник: «Спартак» поборется с ЦСКА за Фаусто Веру
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Аргентинос Хуниорс» Фаусто Вера попал в сферу интересов московского «Спартака», сообщает Fotospor.

По данным источника, на футболиста также претендует турецкий «Галатасарай». До этого сообщалось об интересе со стороны «Торино».

В августе сообщалось, что «армейцы» предложили за 20-летнего футболиста € 6 млн, но получили отказ. «Аргентинос Хуниорс» не против продать Веру, но хочет получить за него € 10 млн. Сам Вера говорил, что хотел бы поиграть за одну команду с Адольфо Гайчем.

Контракт Веры рассчитан до 30 июня 2021 года. В сезоне-2019/2020 Фаусто принял участие в 17 матчах во всех турнирах на клубном уровне и записал в актив один гол. На международном уровне Вера выступает за сборную Аргентины U23. Играл в командах U20 и U17.

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