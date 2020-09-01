Мбаппе и другие игроки сборной Франции показали новую форму

Сегодня, 1 сентября, сборная Франции по футболу представила новые комплекты домашней и гостевой формы.
Футболка и шорты домашней формы выполнены в тёмно-синем цвете, на футболке фигурируют тонкие голубые полоски. На груди расположена полоса красного цвета. Гостевой комплект выполнен в белом цвете с синими, белыми и красными полосами, символизирующими флаг Франции. Техническим спонсором является фирма Nike.
Фото с Килианом Мбаппе и другими игроками французской команды можно посмотреть в официальном "твиттере" сборной.
В ближайшее время французам предстоит провести два матча в Лиге наций. 5 сентября они отправятся в гости к сборной Швеции. Начало — в 21:45 мск. Затем действующие чемпионы мира примут Хорватию 8-го числа. Матч начнётся в 21:45 мск.
- 1 сентября 2020
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