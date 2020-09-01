Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Мбаппе и другие игроки сборной Франции показали новую форму

Мбаппе и другие игроки сборной Франции показали новую форму
Футбол / Франция 0

Сегодня, 1 сентября, сборная Франции по футболу представила новые комплекты домашней и гостевой формы.

Футболка и шорты домашней формы выполнены в тёмно-синем цвете, на футболке фигурируют тонкие голубые полоски. На груди расположена полоса красного цвета. Гостевой комплект выполнен в белом цвете с синими, белыми и красными полосами, символизирующими флаг Франции. Техническим спонсором является фирма Nike.

Фото с Килианом Мбаппе и другими игроками французской команды можно посмотреть в официальном "твиттере" сборной.

В ближайшее время французам предстоит провести два матча в Лиге наций. 5 сентября они отправятся в гости к сборной Швеции. Начало — в 21:45 мск. Затем действующие чемпионы мира примут Хорватию 8-го числа. Матч начнётся в 21:45 мск.

Сборная Португалии показала Роналду в новой домашней форме
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020