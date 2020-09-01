«Динамо» сыграет с «Теутой» или «Гранадой» в случае победы над «Локомотивом» Тбилиси
Московское «Динамо» встретится с албанской «Теутой» или испанской «Гранадой», если одолеет «Локомотив» Тбилиси и пробьётся в третий отборочный раунд Лиги Европы.
Напомним, в минувшем сезоне «Динамо» заняло шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, но благодаря победе «Зенита» в Кубке России вернулось в еврокубки спустя пять лет.
В сезоне-2020/2021 «Динамо», набрав 11 очков в 6 матчах, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. Лидером соревнований является московский «Спартак» (14). В матче 7-го тура РПЛ бело-голубые сыграют с казанским «Рубином».
Соперниками «Ростова» по третьему квалификационному раунду ЛЕ станет победитель пары «Маккаби» Хайфа — «Железничар» или «Кайрат».
«Ростов» узнал возможных соперников по 3-му квалификационному раунду Лиги Европы
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