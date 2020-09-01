Доменико Тедеско: старт сезона впечатляет, как и футбол «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился эмоциями после впечатляющего старта красно-белых в сезоне-2020/2021.

«Посмотрим, как дела будут обстоять в дальнейшем. У нас очень молодая команда, которая заметно прибавила в последние месяцы. Старт сезона с шестью матчами без поражений и первым местом в турнирной таблице впечатляет, как и футбол, который мы показываем. В среднем у нас 60% владения мячом, и мы — одна из самых бьющих команд в Премьер-Лиге. Надеюсь, мы продолжим в том же духе, чтобы болельщики нами гордились», — приводит слова Тедеско Tuttomercatoweb.

«Спартак», набрав 14 очков в 6 матчах, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. В 7-м туре РПЛ красно-белые встретятся с ЦСКА.