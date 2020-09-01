Доменико Тедеско: старт сезона впечатляет, как и футбол «Спартака»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился эмоциями после впечатляющего старта красно-белых в сезоне-2020/2021.
«Посмотрим, как дела будут обстоять в дальнейшем. У нас очень молодая команда, которая заметно прибавила в последние месяцы. Старт сезона с шестью матчами без поражений и первым местом в турнирной таблице впечатляет, как и футбол, который мы показываем. В среднем у нас 60% владения мячом, и мы — одна из самых бьющих команд в Премьер-Лиге. Надеюсь, мы продолжим в том же духе, чтобы болельщики нами гордились», — приводит слова Тедеско Tuttomercatoweb.
«Спартак», набрав 14 очков в 6 матчах, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. В 7-м туре РПЛ красно-белые встретятся с ЦСКА.
Доменико Тедеско: игрокам «Спартака» нужно учиться добивать соперника
- 1 сентября 2020
-
15:17
-
15:03
-
14:53
-
14:41
-
14:34
-
14:20
-
14:13
-
14:13
-
13:52
-
13:39
-
13:34
-
13:30
-
12:56
-
12:53
-
12:40
-
12:23
-
12:17
-
12:14
-
12:08
-
11:55
-
11:43
-
11:26
-
11:01
-
11:00
-
10:52
-
10:38
-
10:25
-
10:08
-
10:05
-
09:54
-
09:50
-
09:43
-
09:37
-
09:35
-
09:27
Партнерский контент