«Боже, как летит время!» Дзюба выложил фото своего сына-первоклассника

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба опубликовал фотографию своего сына, который пошёл сегодня, 1 сентября, в первый класс школы.
«Боже, как летит время! Сынок, я очень-очень тебя люблю и горжусь тобой! Мой первоклашка», — написал футболист под фотографией.
Фото можно посмотреть в "инстаграме" Артёма Дзюбы.
Сообщалось, что у капитана «Зенита» был конфликт с форвардом «Спартака» Александром Соболевым. Спустя некоторое время футболисты обсудили ситуацию и Соболев попал в заявку команды вместо травмированного форварда тульского «Арсенала» Евгения Луценко.
Подопечные Станислава Черчесова встретятся с национальной командой Сербии на стадионе «ВТБ Арена» в Москве 3 сентября, начало матча — в 21:45 мск. Встреча со сборной Венгрии пройдёт в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш» 6 сентября и начнётся в 19:00 мск.
- 1 сентября 2020
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