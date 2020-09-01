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Наумов: у Николича не получится в «Локомотиве». Его уйдут зимой, а там недалеко и Кикнадзе

Наумов: у Николича не получится в «Локомотиве». Его уйдут зимой, а там недалеко и Кикнадзе
Футбол / РПЛ 0

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о главном тренере «железнодорожников» Марко Николиче.

«Что касается Марко Николича, то у него не получится в «Локомотиве». Не потому, что он плохой тренер. Я не знаю, какой он специалист. Может быть, даже хороший. Но не получится у него, потому что он попал в такую ситуацию. Во-первых, ломать игру некогда, потому что ты находишься в условиях жёсткого календаря. Во-вторых, тебе никто не даст на это время, потому что ты должен дать результат. В-третьих, давление болельщиков, которые давят на руководство, а отражается это на главном тренере. В связи с этим, думаю, Николича уйдут зимой, а там недалеко и Кикнадзе», — приводит слова Наумова Sportbox.

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