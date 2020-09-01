Ловчев: только сейчас я понимаю, что российским футболистам нужно уезжать

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о потенциальных соперниках «Краснодара» в раунде плей-офф Лиги чемпионов, а также выразил уверенность, что российским игрокам нужно уезжать в европейские клубы.

«У нас был спор, и человек сказал, что надо было, чтобы наши игроки здесь играли. Я точно так же думал, когда после чемпионата Европы 2008 года пять человек уехали в Англию. Я не понимал, почему они все кричали, что надо уезжать. И только сейчас я понимаю, что им нужно уезжать. Все иностранные тренеры, приехавшие в Россию, говорят, что у нас играют в медленный футбол. Поэтому нужно ехать туда и совершенствоваться, играя в европейский футбол, как Головин.

«Бенфика» — это постоянный член Лиги чемпионов, который всё время заметно играет в групповых турнирах. Ну и сам португальский футбол заметный. Тот факт, что зрители по какой-то причине могут не присутствовать на матчах, — это плохо для ПАОК. Поддержка тащит греческие команды вперёд. Для «Бенфики» будет полегче пройти. Греческие команды — это праздник, зрители, крики и эмоции. Здесь очень важно иметь трезвую голову", — цитирует Ловчева сайт «Матч ТВ».