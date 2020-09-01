Стефан Страндберг вернулся в «Урал»
«Урал» объявил о возвращении норвежского защитника Стефана Страндберга на официальном сайте.
Сообщается, что Страндберг будет выступать под номером 4.
«Приветствуем Стефана в «Урале» и желаем яркой и надёжной игры в футболке нашего клуба! С возвращением!» — говорится в сообщении.
В минувшем сезоне 30-летний Страндберг провёл за «Трапани» 12 матчей в Серии В и стал автором одной результативной передачи.
Страндберг выступал за «Урал» в 2019 году на правах аренды. В составе клуба из Екатеринбурга принял участие в 13 матчах и не отметился результативными действиями.
«Урал», набрав 6 очков в 6 матчах, занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 7-м туре РПЛ «Урал» примет «Химки».
Тренер «Урала»: ничья в матче с «Сочи» — закономерный результат
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